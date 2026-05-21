Marshall представила беспроводные накладные наушники Milton ANC с активным шумоподавлением и поддержкой Bluetooth 6.0. Новая модель работает до 80 часов без подзарядки и поддерживает кодек LDAC.

Производители аудиотехники продолжают увеличивать время автономной работы беспроводных наушников. Компания Marshall представила накладные беспроводные наушники Milton ANC. Модель получила 32-миллиметровые динамические драйверы и систему активного шумоподавления с несколькими режимами работы.

Изображение: Marshall

Наушники поддерживают стандартный ANC, режим прозрачности и адаптивное шумоподавление. Система анализирует окружающие звуки и автоматически меняет уровень фильтрации шума. Дополнительно функция адаптивной громкости усиливает басы и нижние средние частоты, когда внешние шумы мешают прослушиванию музыки.

Главной особенностью Milton ANC стала автономность. Marshall заявляет до 80 часов работы без шумоподавления и до 50 часов при включенном ANC. Модель использует Bluetooth 6.0 с поддержкой LE Audio. Также наушники работают с кодеками SBC, AAC и LDAC. Для длительного использования Marshall установила амбушюры с эффектом памяти и складную конструкцию корпуса. Milton ANC уже поступили в продажу по цене $230 (эквивалентно ≈₽ 16 300).