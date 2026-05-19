Global_Chronicles
На аукционе в США замечен редкий Nissan с тремя вариантами кузова — купе, универсал и кабриолет
На аукцион в США выставили Nissan Pulsar NX, который выделяется крайне необычной конструкцией.

В истории некоторых мировых автопроизводителей и, в частности, у Nissan были модели, которые выделялись крайне не обычной конструкцией. Pulsar NX как раз из таких: одна и та же машина могла менять тип кузова и заметно отличалась от большинства компактных автомобилей своего времени.

На аукцион в Северной Каролине выставили хорошо сохранившийся Nissan Pulsar NX. Эта модель известна тем, что в 1980-х годах предлагала редкое для своего класса решение: базовый автомобиль можно было превращать в разные типы кузова.

В издании Carscoops, Pulsar NX называют самым странным автомобилем Nissan 1980-х годов. Причина проста: машина одновременно сочетала черты купе, универсала и автомобиля с откидным верхом. Такой подход делал ее необычной даже на фоне смелых японских моделей того периода. Главная особенность Pulsar NX заключалась в сменных кузовных элементах.

В 1987 году Nissan выпустил Pulsar NX со съемными T-образными панелями крыши. Но главная особенность находилась сзади. Владелец мог отсоединить штатную заднюю дверь и установить вместо нее большой пластиковый тент. Компания называла эту опцию Sportbak.

Обычный Pulsar выглядел как компактное купе. С установленным обтекателем машина превращалась в универсал с увеличенным объемом багажника. Большинство таких автомобилей за десятилетия сгнили или отправились в утиль. Один экземпляр сохранился и попал на аукцион Raleigh Classic Car Auctions в Северной Каролине, в городке Зебулон.

#nissan #аукцион #универсал #кабриолет #купе #nissan pulsar nx
Источник: carscoops.com
