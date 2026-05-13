Археологи установили, что искусственный остров в озере на шотландском острове Льюис начали строить ещё около 5 000 лет назад.

Кранноги в шотландских озерах давно известны археологам, но долгое время их считали в основном памятниками железного века и более поздних эпох. Новое исследование одного из таких островков показывает, что традиция строительства искусственных островов в этом регионе уходит корнями в неолит и оказалась гораздо древнее, чем предполагали.

Команда под руководством Стефани Бланкшайн и Фрейзера Стерта изучила искусственный остров в озере Боргастейл на острове Льюис в Шотландии. Еще раньше на этом участке находили фрагменты керамики эпохи неолита, но возраст самого сооружения оставался неясным.

Для работы на мелководье археологи применили модифицированную стереофотограмметрию: дайвер с рамой, на которой закрепили две широкоугольные камеры, проходил строго заданный маршрут под водой. Такой подход позволил получить точные трехмерные модели подводной части краннога там, где дроны и стандартная съемка плохо работают из‑за мути в воде, волн и отражений.

На основе 3D‑моделей команда спланировала раскопки и вскрыла траншею через каменную насыпь острова, обнажив деревянные конструкции под ним. Анализ показал, что около 5 000 лет назад люди создали круглый деревянный настил диаметром примерно 23 метра, а позже, через две тысячи лет, нарастили дополнительные слои и укрепили конструкцию камнем. Со временем к островку добавили каменную насыпь‑перемычку, которая связала его с берегом озера.

Исследование подтверждает: люди позднего неолита активно перестраивали ландшафт, создавая искусственные острова, которые использовали многие поколения.