Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Люди умели строить искусственные острова еще в эпоху неолита – более 5 000 лет назад
Археологи установили, что искусственный остров в озере на шотландском острове Льюис начали строить ещё около 5 000 лет назад.

Кранноги в шотландских озерах давно известны археологам, но долгое время их считали в основном памятниками железного века и более поздних эпох. Новое исследование одного из таких островков показывает, что традиция строительства искусственных островов в этом регионе уходит корнями в неолит и оказалась гораздо древнее, чем предполагали. 

Изображение: ScienceAlert

Команда под руководством Стефани Бланкшайн и Фрейзера Стерта изучила искусственный остров в озере Боргастейл на острове Льюис в Шотландии. Еще раньше на этом участке находили фрагменты керамики эпохи неолита, но возраст самого сооружения оставался неясным.  

Для работы на мелководье археологи применили модифицированную стереофотограмметрию: дайвер с рамой, на которой закрепили две широкоугольные камеры, проходил строго заданный маршрут под водой. Такой подход позволил получить точные трехмерные модели подводной части краннога там, где дроны и стандартная съемка плохо работают из‑за мути в воде, волн и отражений.  

Изображение: ScienceAlert

На основе 3D‑моделей команда спланировала раскопки и вскрыла траншею через каменную насыпь острова, обнажив деревянные конструкции под ним. Анализ показал, что около 5 000 лет назад люди создали круглый деревянный настил диаметром примерно 23 метра, а позже, через две тысячи лет, нарастили дополнительные слои и укрепили конструкцию камнем. Со временем к островку добавили каменную насыпь‑перемычку, которая связала его с берегом озера.   

Исследование подтверждает: люди позднего неолита активно перестраивали ландшафт, создавая искусственные острова, которые использовали многие поколения.

#археология #неолит #искусственный остров #кранног
Источник: sciencealert.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
DFRobot представила гибкий 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2,4K и 450 нит яркости
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Навигатор от «Яндекса» начал давать более наглядные подсказки о манёврах
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Длительность презентации Sony Xperia 1 VIII будет 4:57 минуты вместо обычных более 20 минут
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter