Global_Chronicles
Tom's Guide повторили опыт из вирусного TikTok-ролика о плавящем пластик фонаре смартфонов Samsung
Ролики в TikTok показывают, как фонарик Galaxy прожигает мусорный пакет, из‑за чего часть пользователей считает это проблемой именно Samsung.

Данная история началась с коротких видео, где люди подносят фонарик смартфона почти вплотную к тонкому черному пакету и ждут, пока тот начнет плавиться. На видео чаще всего фигурируют модели Samsung, но владельцы других брендов закономерно задают вопрос, ограничивается ли эффект одной маркой.

Скриншот из видео neev.akavak

Новый всплеск интереса спровоцировал видеоролик в TikTok, где автор использует Galaxy S25 FE, включает фонарик и прожигает тонкий черный мусорный пакет; видео собрало свыше 13 миллионов просмотров. Похожие видео с Galaxy публикуют уже больше года, но сейчас пользователи снова активно делятся ими и обсуждают, насколько такой сценарий реалистичен в обычной жизни.

Скриншот из видео tomsguide

Сотрудники Tom’s Guide решили повторить эксперимент и проверили Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max, выложив видео в Instagram*. Они включили фонари на максимальной яркости, плотно прижали черный пакет к светодиоду и подождали несколько минут. Оба смартфона расплавили пластик, хотя Galaxy справился немного быстрее; iPhone тоже прожег пакет насквозь, особенно в более толстой зоне у ручек. С белыми пакетами трюк не удался, так как светлая плёнка хуже нагревается.

Авторы материала отмечают, что речь идет не об уникальной проблеме Samsung, а о том, как ведут себя яркие светодиодные вспышки, если долго держать их в замкнутом пространстве и на минимальном расстоянии до темного пластика. Samsung уже показывает предупреждение при использовании максимальной яркости фонарика, но пользователь легко может забыть, что включил его, или случайно включить в кармане. В обычных сценариях, когда фонарик светит в открытое пространство и не упирается вплотную в пленку, повторить эффект из роликов сложно.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

#samsung #безопасность #tiktok #galaxy s26 #iphone 17 pro max #пластик #led #фонарик #galaxy s25 fe
Источник: tomsguide.com
