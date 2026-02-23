Nio четвертый день подряд устанавливает рекорды по количеству замен батарей. 21 февраля показатель достиг 175 976 операций за сутки — это означает, что в среднем одна замена занимает менее 0,5 секунды.

Компания Nio отчиталась о росте числа замен батарей в своей сети. Четыре дня подряд показатели били предыдущие максимумы. Если 18 февраля насчитали 158 290 операций, то 19-го стало 165 898, 20-го — 170 305, а 21 февраля достигли 175 976. В пересчете на среднюю скорость это меньше 0,5 секунды на одну замену.

Фото: Nio

Сеть Nio прошла долгий путь с 2018 года, когда заработала первая станция. Тогда в отсеках помещалось всего 4-5 батарей, а на замену уходило 4-5 минут. Автомобиль еще требовалось позиционировать вручную.

Сейчас работают станции четвертого поколения. Время замены сократилось до 2 минут 24 секунд, отсек вмещает 23 батареи, а суточная пропускная способность достигает 480 операций.

На сегодня Nio построила в Китае более 8600 зарядных и заменяющих объектов. Из них свыше 3700 — именно станции замены, больше тысячи расположены на автомагистралях. Сеть охватывает 550 городов и соединяет 16 крупных агломераций.

В планах на 2026 год — массовое строительство станций пятого поколения и еще 1000 новых точек. Также компания откроет станции замены аккумуляторных батапей по Шелковому пути: от Сианя через пещеры Могао и озеро Сайрам до Хоргоса. Общая длина трассы — 3133 километра, на ней разместят 33 станции для зарядки и замены батарей.