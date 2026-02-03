Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Carscoops: Audi пересматривает систему четных и нечетных номеров моделей
Carscoops сообщает о возможном отказе Audi от недавней системы именования моделей

Руководство Audi признало, что новая система наименования моделей, введенная несколько лет назад, запутала клиентов. Как передает Carscoops, компания рассматривает возможность вернуть легендарное имя A4 для седана с двигателем внутреннего сгорания, которое недавно сменилось на A5.

Изображение - Сarscoops

Может быть интересно

Суть старой стратегии заключалась в том, чтобы давать электромобилям четные номера (A4, A6), а автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями — нечетные (A5, A7). На практике это привело к парадоксу: классический седан A4 вдруг превратился в A5, а это имя раньше носили купе.

Гендиректор Audi Гернот Дёлльнер в интервью прямо назвал это решение ошибкой. Он заявил, что бренд вернется к понятной логике, где буква «A» обозначает легковые модели, «Q» — внедорожники, а цифра — размер и сегмент автомобиля. Это означает, что нынешний седан A5 с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, снова станет A4 после ближайшего рестайлинга. При этом компания не отказывается от электромобилей. Планируется, что полностью электрическая модель на новой платформе также получит имя A4 e-tron, но позже, к 2028 году.

Таким образом, в будущем на рынке могут одновременно появиться два разных A4: один — с традиционным двигателем, другой — на электротяге. Похожую стратегию уже используют конкуренты из BMW и Mercedes-Benz. Для Audi это будет уже второе признание ошибки в названиях — ранее бренд отказался от запутанных цифровых индексов «35» и «55», вернув обозначениям привязку к объему двигателя.

#электромобили #audi #рестайлинг #carscoops #a5 #a4 #гернот дёлльнер
Источник: carscoops.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
2
В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
2
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
1
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
В США модернизируют истребители F-15K для Южной Кореи за $2,8 млрд
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
В Китае создали чип из волокна тоньше человеческого волоса с плотностью 100 тыс. транзисторов на см
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
Bloomberg: Китайские трейдеры спровоцировали обвал цен на золото и серебро
+
В NVIDIA подтвердили разработку чипов N1 вместе с MediaTek и их предназначение для компьютеров с ИИ
+
С начала 2026 года SanDisk повысила стоимость своих SSD-накопителей почти в три раза
+
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Обнаружено протоскопление галактик, возникшее на 2 миллиарда лет раньше предполагаемого наукой срока
+
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
MWM: Анализ спутниковых снимков выявил ключевую тактику китайского авианосца «Фуцзянь»
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
16
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
5
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
3
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1

Сейчас обсуждают

Evgeniy Dyachkov
11:30
На мой взгляд, проще и дешевле, использовать M2 накопители со внешним боксом.
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
Димасик
11:19
Такие вот недодрузья бывают!
Покупатель поддельного Samsung 990 PRO смог выявить контрафакт только при помощи Magician
Сосунов Сосипатр
11:06
Он достойный гений этого рекламного говносайта созданного для зарабатывания на рекламе хозяином сайта и не несущего никакой около компьютерной пользы, а больше вреда, особенно для молодых неокрепших у...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Михаил Авраменко
10:59
Ему бы попробовать билетки лотерейные купить.
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
swr5
10:53
Странно, у меня работает, но у меня ASUS.
Опубликовано ещё несколько случаев выхода из строя процессоров Ryzen 9000 на матплатах ASRock
KotSkripaley
10:42
Эффект выжившего 1:1000000.
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
Димасик
09:50
Новости которых мы заслуживаем, где то на разговорной помойке нашли и выложили. Вот кому какая разница, что кому то не то пришло!?) Тем более бу, Не факт, что еще и рабочий экземпляр, или с глюками ка...
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
iRusty
09:47
Интересно, а где здесь место, где говориться про разгон? Ну хоть чего-нибудь... Хотя бы демонстраций. Я уж про процессоры не говорю. Знаете, господа-товарищи, идите-ка вы со своей революционной борьбо...
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
Redneck_prm_blog
09:28
линукс непригоден амд непригоден годот непригоден вроде бы, сиди на винде, покупай зелёное, ковыряй палочкой unity, и жить будет хорошо. но поломанная психика, увы, так не работает.
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
ЦАГ
09:26
А может ему надо было 8 ядер а не 6 ?
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter