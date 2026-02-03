Руководство Audi признало, что новая система наименования моделей, введенная несколько лет назад, запутала клиентов. Как передает Carscoops, компания рассматривает возможность вернуть легендарное имя A4 для седана с двигателем внутреннего сгорания, которое недавно сменилось на A5.
Изображение - Сarscoops
Суть старой стратегии заключалась в том, чтобы давать электромобилям четные номера (A4, A6), а автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями — нечетные (A5, A7). На практике это привело к парадоксу: классический седан A4 вдруг превратился в A5, а это имя раньше носили купе.
Гендиректор Audi Гернот Дёлльнер в интервью прямо назвал это решение ошибкой. Он заявил, что бренд вернется к понятной логике, где буква «A» обозначает легковые модели, «Q» — внедорожники, а цифра — размер и сегмент автомобиля. Это означает, что нынешний седан A5 с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, снова станет A4 после ближайшего рестайлинга. При этом компания не отказывается от электромобилей. Планируется, что полностью электрическая модель на новой платформе также получит имя A4 e-tron, но позже, к 2028 году.
Таким образом, в будущем на рынке могут одновременно появиться два разных A4: один — с традиционным двигателем, другой — на электротяге. Похожую стратегию уже используют конкуренты из BMW и Mercedes-Benz. Для Audi это будет уже второе признание ошибки в названиях — ранее бренд отказался от запутанных цифровых индексов «35» и «55», вернув обозначениям привязку к объему двигателя.