Carscoops сообщает о возможном отказе Audi от недавней системы именования моделей

Руководство Audi признало, что новая система наименования моделей, введенная несколько лет назад, запутала клиентов. Как передает Carscoops, компания рассматривает возможность вернуть легендарное имя A4 для седана с двигателем внутреннего сгорания, которое недавно сменилось на A5.

Изображение - Сarscoops

Суть старой стратегии заключалась в том, чтобы давать электромобилям четные номера (A4, A6), а автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями — нечетные (A5, A7). На практике это привело к парадоксу: классический седан A4 вдруг превратился в A5, а это имя раньше носили купе.

Гендиректор Audi Гернот Дёлльнер в интервью прямо назвал это решение ошибкой. Он заявил, что бренд вернется к понятной логике, где буква «A» обозначает легковые модели, «Q» — внедорожники, а цифра — размер и сегмент автомобиля. Это означает, что нынешний седан A5 с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, снова станет A4 после ближайшего рестайлинга. При этом компания не отказывается от электромобилей. Планируется, что полностью электрическая модель на новой платформе также получит имя A4 e-tron, но позже, к 2028 году.

Таким образом, в будущем на рынке могут одновременно появиться два разных A4: один — с традиционным двигателем, другой — на электротяге. Похожую стратегию уже используют конкуренты из BMW и Mercedes-Benz. Для Audi это будет уже второе признание ошибки в названиях — ранее бренд отказался от запутанных цифровых индексов «35» и «55», вернув обозначениям привязку к объему двигателя.