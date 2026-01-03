Global_Chronicles
VideoCardz: Corsair отменила подтвержденный заказ на ПК и сразу же повысила цену на $800
VideoCardz сообщила о случае с Corsair. Компания отменила заказ на готовый ПК стоимостью $3499, а затем выставила ту же систему на продажу по цене $4299

Издание VideoCardz обратило внимание на публикацию пользователя Reddit. Тот заявил, что компания Corsair не только отменила его заказ на собранный ПК, но и подняла на него цену на 800 долларов. Пользователь Reddit под ником Electronic_Pride7954 рассказал свою историю. Накануне Нового года он заказал на сайте Corsair готовую систему VENGEANCE a5100 за $3499. После оформления он получил счет-фактуру и посчитал это подтверждением заказа.

На следующий день в почте его ждало уведомление об отмене заказа. Причина отмены указана не была. Когда мужчина попытался оформить заказ на тот же компьютер снова, цена на сайте уже составляла $4299. Пользователь уверен, что отмена заказа напрямую связана с желанием компании повысить цену.

Corsair публично не прокомментировала этот конкретный случай. В зависимости от юрисдикции и условий продажи такие действия могут нарушать законодательство о защите прав потребителей. Часто в правилах магазинов есть пункты, позволяющие отменять заказы из-за ошибок в ценообразовании или проблем с наличием товара. Однако факт повторного выставления того же товара по более высокой цене сразу после отмены выглядит спорно.

#цены #corsair #пк #videocardz
Источник: videocardz.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
27
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Компания SanDisk представила версию карты Extreme Pro UHS-II объемом 2 терабайта за $2000
+
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
167
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
13
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:38
А какие минусы у этой новости? Одни сплошные плюсы!
Комиссар ЕС заявил о наступлении серьёзного экономического спада в Европе
ИСКАНДЕР
06:26
Тебе, кстати, в Matrix нужно написать, там тебя поймут! )))
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
ИСКАНДЕР
06:24
Так у тебя тоже, видимо, подгорает на твоей ботоферме! Это все твои 4 бота или еще задействуешь? ))) Даешь войну ботов! (достаю попкорн) )))
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
LastAtlant
06:06
Окей, гляну на досуге
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
Windmark_
05:41
Я думал шишкабек сдох уже давно , а нет . Огорчил многих он
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Windmark_
05:24
Распаяли бы 3 старых разъема питания и такого бы не случилось . Сами проблему создали , сами устранили , какие молодцы
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
Паша Паштетов
04:25
Лучше смотаюсь из страны или помру под мостом, чем перейду на какие то АНАЛоги
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Всеволод Шевченко
02:54
Человек не заслуживает свободы, если каждый день не готов отстаивать это святое право как данность.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Shadowie
01:49
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность. Что за бред, какой инвалид это выкатил вообще. Никто в здравом уме не побежит в обоссаный вк из стима. Лучше б чт...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Viverna
01:29
В Кримзон Дезерт (разрабы включили поддержку) можно играть... и на трассировки лучей и пути там можно забить (графодрочеры пусть отдыхают) 😂
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
