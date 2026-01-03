VideoCardz сообщила о случае с Corsair. Компания отменила заказ на готовый ПК стоимостью $3499, а затем выставила ту же систему на продажу по цене $4299

Издание VideoCardz обратило внимание на публикацию пользователя Reddit. Тот заявил, что компания Corsair не только отменила его заказ на собранный ПК, но и подняла на него цену на 800 долларов. Пользователь Reddit под ником Electronic_Pride7954 рассказал свою историю. Накануне Нового года он заказал на сайте Corsair готовую систему VENGEANCE a5100 за $3499. После оформления он получил счет-фактуру и посчитал это подтверждением заказа.

На следующий день в почте его ждало уведомление об отмене заказа. Причина отмены указана не была. Когда мужчина попытался оформить заказ на тот же компьютер снова, цена на сайте уже составляла $4299. Пользователь уверен, что отмена заказа напрямую связана с желанием компании повысить цену.

Corsair публично не прокомментировала этот конкретный случай. В зависимости от юрисдикции и условий продажи такие действия могут нарушать законодательство о защите прав потребителей. Часто в правилах магазинов есть пункты, позволяющие отменять заказы из-за ошибок в ценообразовании или проблем с наличием товара. Однако факт повторного выставления того же товара по более высокой цене сразу после отмены выглядит спорно.