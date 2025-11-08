Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Обнаружена блуждающая планета ведущая себя как звезда — она поглощает 6,6 млрд тонн газа в секунду
Астрономы обнаружили уникальную планету Cha 1107-7626, которая свободно движется в космосе без звезды и поглощает вещество с рекордной скоростью — до 6,6 миллиардов тонн в секунду

В глубинах космоса нашли необычный объект, который ставит под сомнение привычные представления о планетах. Он не вращается вокруг звезды, но ведет себя как светило.

Планета Cha 1107-7626 относится к категории «блуждающих» — она не привязана гравитацией к какой-либо звезде. Ученые наблюдают за ней с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» и Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT) в Чили. Особенность объекта — рекордная скорость поглощения окружающего вещества. В августе 2025 года планета поглощала материю в восемь раз быстрее, чем несколькими месяцами ранее. Пиковая скорость достигает 6,6 миллиардов тонн в секунду.

Ведущий автор исследования Виктор Альмендрос-Абад из Палермской астрономической обсерватории (Osservatorio astronomico di Palermo) объясняет: ученые пытаются понять природу таких объектов. Они могут быть либо планетами, выброшенными из своих систем, либо образованиями, возникшими независимо — подобно звездам.

Аккреционные всплески, когда объект резко увеличивает потребление материи, известны у звезд с 1930-х годов. Но наблюдать подобное у планетарного объекта — большая редкость. Профессор Александр Шольц из Университета Сент-Эндрюс (University of St Andrews, Шотландия) отмечает: это открытие может указать на универсальный механизм аккреции. Блуждающие планеты сложно обнаружить — они излучают в основном в инфракрасном диапазоне. Телескоп «Джеймс Уэбб» недавно нашел более 500 таких объектов в туманности Ориона. Новые наблюдения помогут понять, где проходит граница между планетами и звездами.

#астрономия #экзопланета #аккреция #cha 1107-7626 #блуждающая планета
Источник: livescience.com
