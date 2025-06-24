Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что объем банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей полностью покрывает потребность рынка. Он также отметил, что печатать их сверх этой потребности нецелесообразно.

Количество купюр номиналом 200 и 2 000 рублей соответствует объему операций в экономике, заверил глава «Гознака» Аркадий Трачук.

Гендиректор «Гознака» подчеркнул, что тираж любых банкнот зависит от реального спроса на них. В настоящее время система наличного оборота не испытывает недостатка в купюрах по 200 и 2 000 рублей. Именно поэтому Центробанк не заказывает дополнительный выпуск этих номиналов.

Трачук отметил, что производственные мощности «Гознака» позволяют наращивать выпуск банкнот при необходимости. Однако потребности рынка остаются стабильными: пользователи и банки обменивают и хранят столько купюр, сколько нужно для повседневных расчётов.

Купюры в 200 и 2 000 рублей появились в обращении в 2017 году. С тех пор «Гознак» постепенно обновляет дизайн всего ряда – новые версии 100-рублевки и 5000-рублевки уже поступили в оборот. Работы над внешним видом мелких номиналов пока не планируют, так как текущие образцы полностью справляются со своей задачей.