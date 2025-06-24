Петр Щербаченко спрогнозировал, что к 2026 году средняя заработная плата по стране вырастет до 119,7 тыс. рублей, а в Москве достигнет 180 тыс. рублей. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 27 тыс. рублей.

Экономист Петр Щербаченко оценил, каким должен быть уровень зарплат в России, чтобы он считался «достойным». По его прогнозу, средний доход по стране к будущему году достигнет примерно 120 000 рублей, а в Москве — около 180 000 рублей.





Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ, объяснил: россияне полагают, что приемлемая заработная плата находится в пределах от 100 до 200 тыс. рублей. Именно поэтому он и выдвинул цифры 119,7 тыс. рублей в среднем по стране и 180 тыс. рублей для столицы.

По данным на текущий год, сейчас россияне в среднем зарабатывают порядка 105 тыс. рублей, а жители Москвы — около 161 тыс. рублей. Эксперт отметил, что для поддержки доходов трудящихся важно повышение минимального размера оплаты труда. В следующем году МРОТ поднимут до 27 тыс. рублей (с нынешних 22,4 тыс.), а указ Президента предусматривает доведение этой суммы до 35 тыс. рублей к 2030 году.

Во время Петербургского международного экономического форума глава государства вновь подчеркнул, что уровень заработных плат в России остается недостаточным. Щербаченко согласился с этим выводом и добавил, что стабильное увеличение доходов напрямую зависит от роста экономики и эффективности государственной поддержки граждан.