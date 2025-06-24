Москвичи выразили недовольство проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) между столицей и Санкт-Петербургом из-за ожидаемой стоимости проезда. Горожане сомневаются в целесообразности строительства, учитывая финансовую нагрузку на бюджетные семьи.

Проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Северной столицей, который планируют запустить весной 2028 года, столкнулся с резкой критикой со стороны москвичей. Основной причиной недовольства стала высокая стоимость проезда, которая, по мнению москвичей, делает поездки на новом маршруте недоступными для большинства.

Планируемая магистраль позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут, что вдвое быстрее, чем на «Сапсане». Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов посчитал необходимым обратить внимание на то, что такой проект будет способствовать развитию бизнеса и туризма, предоставляя жителям возможность спонтанных поездок в Петербург, например, на спектакль в «Мариинку». Однако, когда москвичи узнали о предполагаемой стоимости проезда, многие усомнились в реальной возможности воспользоваться этим сервисом.

Ожидаемая цена билета на ВСМ составит около 9 тысяч рублей, что значительно выше первоначальных оценок в 7654 рубля. Горожане опасаются, что такая сумма станет непосильной для многих. Один из читателей отметил, что поездка в театр обойдется в 30 тысяч рублей, включая стоимость билетов и проезда. Он задался вопросом, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе такие расходы.

Другие жители столицы также высказали свое недовольство. Один из них отметил, что за такие деньги можно хорошо пообедать в Москве, а поездка в Петербург не оправдает себя. Еще один москвич добавил, что власти, судя по всему, не понимают реальных финансовых возможностей граждан. Он подчеркнул, что у многих просто нет лишних 10 тысяч рублей на поездку, причем это лишь в один конец.

Пенсионеры также выразили сомнения относительно доступности нового маршрута. Они отметили, что даже при наличии скидок для пожилых людей, стоимость билетов останется высокой. Один из пенсионеров подчеркнул, что даже с учетом возможных льгот, потратить 16 тысяч рублей на поездку — это непосильная задача.

Многие москвичи сомневаются в том, что новый маршрут будет пользоваться высоким спросом. Они считают, что частота отправления поездов каждые 15-20 минут не оправдана, так как нет достаточного пассажиропотока. По их мнению, высокоскоростные дороги эффективны в регионах с высокой плотностью населения, таких как Япония или Китай, но не в России.

Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом оценивается в ₽218,5 млрд, из которых ₽88,5 млрд выделит РЖД, а остальные средства поступят от правительства Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на высокие инвестиции, москвичи остаются скептически настроены по отношению к проекту, считая его дорогим и из-за этого невостребованным большей частью жителей обоих столиц.