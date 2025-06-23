Марк Рютте на пресс-конференции отказался признать незаконность американских ударов по Ирану. При этом он подтвердил жесткую позицию НАТО в отношении России и подчеркнул поддержку Украины.

Новый глава НАТО оказался в центре полемики после отказа комментировать правомерность американских военных действий в Иране. Его позиция вызвала вопросы о последовательности заявлений Альянса.

Во время пресс-конференции в Гааге журналист Al Jazeera задал Марку Рютте вопрос о противоречии в позиции НАТО: почему альянс осуждает действия России, но не комментирует удары США по Ирану. Генсек отверг обвинения в двойных стандартах, заявив, что полностью не согласен с формулировкой.

Рютте отметил, что НАТО сосредоточено на евроатлантическом пространстве и не поддерживает озвученную журналистом оценку. По его словам, Альянс продолжит курс на укрепление обороны и наращивание инвестиций, чтобы сдерживать возможные угрозы в ближайшие 3–7 лет.

Он также подтвердил намерение включить Украину в состав НАТО в будущем. По его данным, за первые шесть месяцев этого года союзники направили Киеву военную помощь на сумму €35 млрд — больше двух третей от всего объема поддержки за весь минувший год.