Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о запуске масштабной программы перевооружения. Альянс планирует закупить танки, бронетехнику и артиллерийские боеприпасы, а также расширить производство вооружений.

На фоне подготовки к саммиту НАТО в Гааге генеральный секретарь альянса обозначил приоритеты оборонной политики на ближайшие годы. Речь идет о значительном увеличении военных расходов и конкретных мерах по наращиванию боевых возможностей.

Марк Рютте на пресс-конференции в Гааге подтвердил, что страны НАТО согласуют новый план военных инвестиций. Согласно заявлению, альянс намерен перейти к расходам в размере 5% от ВВП, а также обеспечить закупки тысяч единиц бронетехники и миллиардов артиллерийских снарядов.

Он подчеркнул, что текущее предложение от оборонной промышленности не покрывает растущий спрос, и заявил о необходимости форсировать темпы производства по обе стороны Атлантики. Одной из целей называют пятикратное увеличение средств ПВО.

План включает конкретные заказы, адресованные оборонным компаниям. Подробности остались засекреченными, но известно, что НАТО рассчитывает закрепить обязательства по повышению расходов в национальных планах. Как сообщил Рютте, в отличие от решений 2014 года, сейчас страны альянса подпишут годовые документы, выполнение которых будет отслеживаться.

Ранее установленный порог в 2% ВВП в 2024 году достигли 22 из 32 государств-членов. Новый уровень в 5% должен быть реализован к 2035 году. Между тем, Рютте вновь обозначил Россию как главную угрозу для альянса, не представив дополнительных обоснований.