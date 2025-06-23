Китайский кроссовер Chery Tiggo 7L впервые попал в десятку самых продаваемых внедорожников в России. Модель появилась в продаже только в апреле, но уже демонстрирует высокий спрос.

Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивый спрос на кроссоверы и внедорожники. Среди новых моделей особенно выделяется китайский Chery Tiggo 7L, который всего за два месяца продаж вошел в топ-10.

По данным за третью неделю июня, Chery Tiggo 7L занял десятое место в рейтинге продаж SUV с результатом 425 проданных машин. Это первый случай, когда новинка китайского бренда смогла попасть в десятку лидеров всего через два месяца после старта продаж.

Лидером рейтинга остается Haval Jolion (872 продажи), следом идут Changan UNI-S (814) и Belgee X50 (769). В пятерку также вошли Geely Monjaro (640) и Lada Niva Legend (618).

Tiggo 7L представляет собой удлиненную версию модели Tiggo 7 — его кузов стал на 40 мм длиннее (4 553 мм), сохранив прежние ширину и высоту. Производитель позиционирует его как более просторный и функциональный вариант базовой модели.

Быстрый рост продаж новинки подтверждает устойчивый спрос российских покупателей на доступные кроссоверы китайского производства. При этом традиционные лидеры сегмента сохраняют свои позиции, несмотря на появление новых конкурентов.