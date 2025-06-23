Xiaomi официально представит свой второй электромобиль — кроссовер YU7 — 26 июня. Модель предложит до 681 л.с. и ориентирована на семейное использование.

Сегмент среднеразмерных электрокроссоверов пополнится новым игроком. Xiaomi анонсировала дату премьеры своей второй модели — YU7, которая уже готовится к отправке первым клиентам.

Платформу Modena, на которой построен YU7, компания уже использовала в седане SU7. Новый кроссовер сохранил характерные линии, но получил более вертикальную крышу — для удобства пассажиров второго ряда. Длина кузова — около 4,8 метра, клиренс увеличен.

На старте доступны два варианта силовой установки. Базовая версия предлагает 365 кВт мощности, что эквивалентно 489 л.с. В более мощной комплектации цифра доходит до 508 кВт, или 681 л.с. Оба варианта работают с двухмоторной системой полного привода и поддерживают архитектуру 800 В.

В качестве поставщиков аккумуляторов выступают BYD и CATL. Бортовая электроника включает HyperOS, 16,1-дюймовый дисплей и чип Snapdragon 8295. За функции автопилота отвечает система Xiaomi Pilot Pro на базе Nvidia Drive Orin, с поддержкой уровня L2+.

YU7 укомплектован широким набором датчиков: лидар, 4D-радар, матричные фары и система кругового обзора. Тормоза поставляет Brembo. Панорамный дисплей тянется от стойки до стойки, как и у SU7.

Официальный старт продаж в Китае намечен на июль. Первые партии уже собраны в Пекине, и автомобили ждут отправки. До России модель, скорее всего, доберется неофициально — как это было с SU7. Цена на агрегаторах — от 5,45 млн рублей.