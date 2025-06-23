Бум полупроводниковой промышленности на Тайване имеет неожиданные последствия для местных жителей. Успех TSMC, крупнейшего производителя чипов, сделал покупку жилья практически невозможной для многих граждан.
В социальных сетях набирает популярность обсуждение влияния TSMC на тайваньский рынок недвижимости. Пользователи отмечают, что в городах, где расположены заводы компании - Синьчжу, Тайчжуне, Тайнане и Гаосюне – цены на жилье выросли в несколько раз за последние годы.
Эффект распространился далеко за пределы районов, непосредственно прилегающих к производствам. Высокие зарплаты сотрудников TSMC создали новый стандарт цен, недоступный для работников других отраслей. Многие теперь вынуждены годами арендовать жилье, не имея возможности накопить на собственное.
Ситуация резко контрастирует с прошлыми десятилетиями, когда стабильной работы хватало для получения ипотеки. Сейчас даже специалисты с хорошим образованием, не работающие в TSMC, юридической или медицинской сферах, сталкиваются с непреодолимыми барьерами.
В комментариях к посту развернулась дискуссия о причинах кризиса. Часть пользователей винит правительство и спекулянтов, отмечая, что 70% тайваньцев владеют несколькими объектами недвижимости. Другие указывают на перекос в рынке труда, где TSMC переманивает лучших специалистов, оставляя другие отрасли без кадров.
Проблема усугубляется особенностями местного строительного рынка. Дешевизна строительства позволяет застройщикам оставлять квартиры пустовать, поддерживая искусственный дефицит и высокие цены. В результате экономический успех TSMC создал серьезные социальные проблемы для обычных тайваньцев.