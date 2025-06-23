Пользователи соцсетей бьют тревогу: успех TSMC сделал покупку жилья на Тайване недоступной для среднего класса.

Бум полупроводниковой промышленности на Тайване имеет неожиданные последствия для местных жителей. Успех TSMC, крупнейшего производителя чипов, сделал покупку жилья практически невозможной для многих граждан.

В социальных сетях набирает популярность обсуждение влияния TSMC на тайваньский рынок недвижимости. Пользователи отмечают, что в городах, где расположены заводы компании - Синьчжу, Тайчжуне, Тайнане и Гаосюне – цены на жилье выросли в несколько раз за последние годы.

Эффект распространился далеко за пределы районов, непосредственно прилегающих к производствам. Высокие зарплаты сотрудников TSMC создали новый стандарт цен, недоступный для работников других отраслей. Многие теперь вынуждены годами арендовать жилье, не имея возможности накопить на собственное.

Ситуация резко контрастирует с прошлыми десятилетиями, когда стабильной работы хватало для получения ипотеки. Сейчас даже специалисты с хорошим образованием, не работающие в TSMC, юридической или медицинской сферах, сталкиваются с непреодолимыми барьерами.

В комментариях к посту развернулась дискуссия о причинах кризиса. Часть пользователей винит правительство и спекулянтов, отмечая, что 70% тайваньцев владеют несколькими объектами недвижимости. Другие указывают на перекос в рынке труда, где TSMC переманивает лучших специалистов, оставляя другие отрасли без кадров.

Проблема усугубляется особенностями местного строительного рынка. Дешевизна строительства позволяет застройщикам оставлять квартиры пустовать, поддерживая искусственный дефицит и высокие цены. В результате экономический успех TSMC создал серьезные социальные проблемы для обычных тайваньцев.