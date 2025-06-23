Samsung ускоряет планы по запуску производства 2-нанометровых чипов на своем заводе в Техасе. Корейская компания рассчитывает опередить TSMC в освоении передового техпроцесса в США.

Гонка полупроводниковых гигантов за освоение 2-нанометрового техпроцесса выходит на новый уровень. Samsung делает ставку на американское производство, чтобы обойти главного конкурента.

По данным отраслевых источников, Samsung переориентирует свой завод в Тейлоре (США, Техас) с 4-нм на более перспективный 2-нм техпроцесс. Компания намерена начать массовое производство уже в начале 2026 года, что может сделать ее первым производителем таких чипов в США.

Этот шаг стал ответом на растущую конкуренцию с TSMC, которая также развивает производство в Аризоне. Корейская компания рассчитывает привлечь внимание крупных технологических корпораций, заинтересованных в американских поставках передовых чипов.

Технические показатели Samsung пока отстают от конкурента – выход годных чипов составляет около 40% против 60% у TSMC. Однако компания активно инвестирует в улучшение технологии, воспользовавшись государственными субсидиями по программе CHIPS Act.

Ранее завод в Тейлоре столкнулся с трудностями при освоении 4-нм процесса. Теперь Samsung делает новую ставку, перенаправляя исследовательские ресурсы на 2-нм разработки. Успех этого предприятия определит позиции компании в борьбе за американский рынок передовых полупроводников.

Эксперты отмечают, что Samsung традиционно анонсирует амбициозные планы, но не всегда выполняет их в срок. На этот раз компания демонстрирует особую решимость, стремясь перехватить инициативу у TSMC на стратегически важном американском рынке передовых полупроводников.