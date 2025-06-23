Украина продолжает закупать российский газ через посредников из Европы, но уже с учётом их надбавки к стоимости.

Несмотря на официальное прекращение прямых поставок, Украина продолжает получать российский газ через европейских посредников. В июне объём таких закупок был весьма значительным.

Согласно данным украинских источников, за первые три недели июня страна импортировала около 350 миллионов кубометров природного газа. Примечательно, что две трети этого объема поступили через Венгрию и Словакию – страны, которые сами закупают газ у России.

Такая схема поставок приводит к значительному удорожанию. Европейские посредники добавляют собственную наценку, что в итоге сказывается на конечной цене для украинских потребителей. В результате стоимость газа на внутреннем рынке за месяц выросла на 60%, превысив 750 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают увеличение импорта с критическим снижением собственных запасов. По последним данным, украинские подземные хранилища содержат всего около 2 миллиардов кубометров – исторический минимум. Ситуация усугубилась после полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины в начале года.

Киев признает проблему нехватки энергоресурсов. Ранее президент Зеленский оценивал дефицит в эквиваленте 1 миллиарда евро. Министр энергетики Галущенко прогнозировал необходимость увеличения закупок из-за сокращения внутренней добычи и недостаточных объемов в хранилищах.