В России могут законодательно закрепить минимальный набор физических кнопок в автомобилях. Инициатива направлена на повышение безопасности, так как сенсорные экраны часто отвлекают водителей.

Современные автомобили все чаще оснащают сенсорными экранами вместо привычных кнопок. Однако такая тенденция может измениться — в Общественной палате обсуждают введение обязательных физических элементов управления.





Эксперты предлагают законодательно установить минимальный набор физических кнопок для автомобилей на российском рынке. Инициатива возникла после обсуждения безопасности вождения во время круглого стола в Общественной палате. Если предложение примут, машины без дублирования ключевых функций механическими переключателями могут не получить допуск к эксплуатации.

Сейчас многие автопроизводители активно заменяют кнопки сенсорными панелями. Например, чтобы включить обдув стекол в дождь, водителю приходится искать нужную опцию в меню, отвлекаясь от дороги. То же касается регулировки кресел, климат-контроля или системы «старт-стоп». Сторонники инициативы считают, что тактильные кнопки для основных функций — света, дворников, поворотников — помогут снизить риск аварий.

Окончательный перечень обязательных элементов управления пока не утвердили. Среди возможных — кнопки для обогрева стекол и зеркал, аварийной сигнализации и других критичных систем. При этом авторы идеи не предлагают полностью отказаться от сенсорных экранов, но настаивают на разумном балансе между технологиями и безопасностью.

Реализация таких изменений потребует времени. Производителям придется пересматривать дизайн и переоборудовать производственные линии. Еще одна сложность — убедить зарубежные компании адаптировать модели под российские требования.

Ирина Франк, глава Frank Auto, поддерживает инициативу. По ее мнению, физические кнопки позволяют управлять автомобилем «вслепую», не отвлекаясь от дороги. Сенсорные экраны, несмотря на удобство, увеличивают время реакции водителя, особенно в экстренных ситуациях.

Пока предложение остается на стадии обсуждения. Если его одобрят, следующим шагом станет разработка конкретных поправок и их согласование с профильными ведомствами.