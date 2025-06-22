Great Wall Motors представит новый гибридный пикап Shanhaipao Hi4-T 23 июня.

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors готовится к запуску нового гибридного пикапа. Модель Shanhaipao Hi4-T поступит в продажу с предварительной ценой от 228 800 юаней (эквивалентно ₽2,494 млн).

Пикап будет доступен в двух версиях – глобальной и Performance. Габариты составят от 5,44 до 5,46 метра в длину при колесной базе 3,35 метра. Автомобиль получит гибридную силовую установку с двигателем 2.0T и 9-ступенчатой трансмиссией 9HAT.

Суммарная мощность системы достигнет 300 кВт при крутящем моменте 750 Нм. Литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВт•ч обеспечит запас хода 115 км в электрическом режиме. Максимальный расход топлива составит 7,9 л/100 км при разряженной батарее.

Пикап оснастят функцией внешней разрядки мощностью 6 кВт. Модель впервые показали на Шанхайском автосалоне, где она вызвала интерес благодаря сочетанию характеристик внедорожника и экологичности гибридной силовой установки.