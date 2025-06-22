В Шанхае завершили строительство крупнейшего в мире парка Legoland площадью 318 тысяч квадратных метров. Официальное открытие запланировано на 5 июля.

Шанхай готовится к открытию нового рекордсмена среди тематических парков. Legoland Shanghai Resort станет крупнейшим в мире парком этой сети.





Парк площадью 318 тысяч квадратных метров построили в районе Цзиньшань на юго-западе Шанхая. На реализацию проекта потратили 550 миллионов долларов. В тестовом режиме парк уже начал работу.

Инфраструктура включает восемь тематических зон и 75 аттракционов. Для посетителей построили отель на 250 номеров, при оформлении которого использовали более 85 миллионов деталей Lego.

По прогнозам властей, после открытия 5 июля парк будут посещать до 2,4 миллиона человек в год. В пиковые дни ожидают до 8 тысяч гостей ежедневно. Для размещения туристов в округе подготовили около 5200 гостиничных номеров.

Проект реализовали при участии нескольких компаний: Merlin Entertainments, Shanghai Guoyi Investment Management, Kirkbi и CMC. Это уже 11-й парк Legoland в мире.

Новый парк дополнит другие тематические зоны Шанхая – Диснейленд и Haichang Ocean Park. По мнению экспертов, это сделает город еще более привлекательным для семейного отдыха.

Власти района рассчитывают, что Legoland даст импульс местной экономике. Парк уже создал 1000 рабочих мест, а его открытие оживит торговые зоны. В округе работают более 1100 ресторанов, которые также получат дополнительных клиентов.