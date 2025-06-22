На саммите UITP в Гамбурге компания BYD представила электробус B13.b, рассчитанный на междугородние маршруты. Модель получила аккумулятор емкостью 560 кВт•ч и способна проехать до 700 км без подзарядки.

На международной выставке общественного транспорта UITP 2025 в Гамбурге компания BYD показала сразу две новых модели электробусов. Одной из них стал B13.b — междугородний автобус с большим запасом хода и рассчитанный на почти 80 пассажиров.

BYD представил модель B13.b как решение для междугородних перевозок. Это 13-метровый полностью электрический автобус, вмещающий до 78 человек. Он оснащен «лезвийными» аккумуляторами собственной разработки емкостью 560 кВт·ч. По данным производителя, максимальный запас хода составляет 700 километров.

Модель использует шасси, в которое встроены аккумуляторы, что позволяет снизить вес и одновременно увеличить жесткость конструкции. Эта технология также способствует улучшению энергоэффективности, устойчивости и комфорта.

Электробус оснащен контроллером на основе карбида кремния «шесть в одном», встроенными колесными моторами и активной подвеской, управляемой через фирменную систему BYD. Такой технический набор рассчитан на стабильную работу при высоких нагрузках и интенсивной эксплуатации.

Вместе с B13.b компания представила городской электробус B12.b длиной 12 метров. Он ориентирован на частые короткие рейсы и использует аналогичную технологическую платформу.

На сегодняшний день BYD получила заказы на поставку более 6700 электробусов в Европу. Эти машины планируют направить в более чем 160 городов в 26 странах.

Для справки: у электробуса КАМАЗ максимальный запас хода зависит от модели. KAMAZ-6282 — 100 км, KAMAZ-6282 ONC — не менее 230 км,KAMAZ-6292 — до 154 км. Электробус КамАЗ 6292 вмещает до 135 пассажиров, что больше, чем у модели B13.b на 57 пассажиров.

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Абсолютно новый электробус КамАЗ 52222 — 100 км.

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