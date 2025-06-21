Apple рассматривает приобретение стартапа Perplexity, специализирующегося на генеративном ИИ. Сделка может стать крупнейшей в истории компании.

Apple активно ищет способы укрепить свои позиции в сфере искусственного интеллекта. Одним из вариантов может стать покупка стартапа Perplexity, оцениваемого в $14 млрд.

По данным источников, переговоры между Apple и Perplexity пока находятся на ранней стадии. Руководитель сервисов Apple Эдди Кью и глава отдела M&A Адриан Перика уже обсуждали возможную сделку. Однако представители Perplexity заявили, что не знают о каких-либо текущих переговорах.

Приобретение Perplexity позволит Apple усилить свои ИИ-разработки, особенно в области поиска и голосового помощника Siri. Стартап может интегрировать свою технологию в Safari, а также улучшить функционал Siri, обновление которой ожидается в следующем году.

Одной из причин интереса Apple к сделке может стать возможное прекращение партнерства с Google. Сейчас Google платит Apple $20 млрд в год за статус поисковой системы по умолчанию в Safari, но антимонопольные расследования ставят это сотрудничество под угрозу.

Если сделка состоится, она станет самой крупной в истории Apple, превзойдя покупку Beats за $3 млрд в 2014 году. Ранее Эдди Кью упоминал, что компания рассматривала сотрудничество с Perplexity, а Крейг Федериги подтвердил, что Apple ведет переговоры с несколькими ИИ-партнерами.