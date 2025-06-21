Неожиданная утечка раскрыла детали о предстоящем релизе Meta Quest 3S Xbox Edition. Пользователи уже могут увидеть, как выглядит новинка.
Блогер Zuby_Tech опубликовал снимки ограниченной версии гарнитуры, созданной совместно с Xbox. Устройство выполнено в черно-зеленом дизайне и комплектуется Elite Strap, беспроводным контроллером Xbox и подпиской на Game Pass Ultimate на три месяца.
По данным источников, Quest 3S Xbox Edition сохранит 128 ГБ памяти, как у базовой модели. Цена составит $399. Ожидается, что анонс состоится уже 24 июня.
Это не первый совместный проект Meta и Microsoft, но первая VR-гарнитура с фирменной расцветкой Xbox. Пока компания не подтвердила информацию об утечке.