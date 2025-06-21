Lenovo представила первые смартфоны под брендом FCNT, бывшего мобильного подразделения Fujitsu. В линейку вошли флагманский Arrows Alpha и упрощенный Raku-Raku для пожилых пользователей.

После приобретения активов обанкротившегося мобильного подразделения Fujitsu компания Lenovo выводит на рынок Японии две новые модели.

Флагманский Arrows Alpha F-51F получил топовые характеристики: процессор MediaTek Dimensity 8350 Extreme, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Устройство оснащено 6,4-дюймовым OLED-экраном с частотой 144 Гц и защитой по стандарту MIL-STD.

Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает до двух дней работы даже при интенсивном использовании. Поддержка быстрой зарядки 90 Вт позволяет полностью зарядить телефон за 35 минут. Основная камера использует 50,3-МП сенсор Sony с оптической стабилизацией.

Модель Raku-Raku Phone F-41F ориентирована на пожилых пользователей. Устройство сохранило физические кнопки, крупные шрифты и упрощенное меню. Характеристики скромнее: экран 3 дюйма, процессор Snapdragon 210 и 8 ГБ памяти.

Обе модели поступят в продажу летом 2025 года через оператора NTT Docomo. Цены производитель пока не раскрывает.