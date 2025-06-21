Европейское космическое агентство (ESA) представило амбициозную программу освоения космоса. К 2040 году люди могут начать жить на Марсе, а околоземная орбита станет зоной активной деятельности.

Европа готовится к новому этапу космической экспансии. В ESA уверены, что уже через 15 лет человечество сможет создать устойчивые поселения за пределами Земли.

Согласно концепции ESA, к 2040 году космическая инфраструктура кардинально изменится. На низкой околоземной орбите появятся высокоскоростные транспортные системы, а сборка крупных конструкций будет происходить прямо в космосе.

Освоение Луны и Марса станет приоритетом. Роботизированные и пилотируемые миссии займутся поиском ресурсов, а добыча полезных ископаемых на астероидах поможет лучше понять историю Солнечной системы.

Особое внимание уделят экологии. Спутники разработают с минимальным воздействием на Землю, а космические поселения будут полностью самодостаточными. Солнечная энергетика и замкнутые системы жизнеобеспечения позволят людям долгое время находиться вдали от нашей планеты.

Связь между Землей, Луной и Марсом обеспечат надежные космические коммуникации. ESA рассчитывает, что к середине века космос перестанет быть границей и превратится в новую среду обитания человечества.