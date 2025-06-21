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Ротенберг допустил возвращение «Формулы-1» в Россию
Глава Российской автомобильной федерации Борис Ротенберг считает, что «Формула-1» со временем может вернуться в Россию. Он также прокомментировал ситуацию с российскими гонщиками, выступающими под иностранными флагами.

Борис Ротенберг, возглавляющий Российскую автомобильную федерацию, считает возможным возвращение этапа «Формулы-1» в Россию. В интервью он также высказал жесткую позицию по поводу гонщиков, сменивших спортивное гражданство.

 

Президент РАФ Борис Ротенберг заявил, что международные автогонки, включая «Формулу-1», могут со временем вернуться в Россию. По его словам, пока этап F1 проводит Канада, но распределение соревнований может измениться.

Он подчеркнул: главное — не прекращать участие в гонках. А где и под каким статусом они проходят, покажет время. Ротенберг уверен, что ситуация не останется постоянной.

Отдельно он прокомментировал случаи, когда российские гонщики выступают за границей под другими флагами. По его мнению, смена паспорта — это предательство. Что касается участия под нейтральным флагом, то он назвал такую практику «двоякой» и связал ее с тем, какие документы подписывает спортсмен.

В качестве примера он привел недавние гонки в Дубае и Абу-Даби. Там российская команда использовала национальные лицензии, автомобиль был оформлен в цвета российского флага, и зрители знали, что это участники из России. В этом случае, отметил Ротенберг, он дал согласие на выступление — так как гонщики не отказывались от страны официально.

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#россия #формула-1 #автоспорт #ротенберг
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