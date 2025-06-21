США направили стратегические бомбардировщики B-2 Spirit в зону Индийского океана. Переброска происходит на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.

Американские военные усиливают присутствие вблизи Ближнего Востока. На этот раз в регион отправились малозаметные бомбардировщики, способные наносить удары по защищенным целям.

С авиабазы Уайтмен в штате Миссури поднялись стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. По данным наблюдателей, они взяли курс на Диего-Гарсию — американскую военную базу в Индийском океане. Для дозаправки в воздухе к ним присоединились восемь самолетов-танкеров KC-135.

Переброска происходит на фоне эскалации между Израилем и Ираном. В последние недели США уже усиливали группировку в регионе, включая авианосные ударные группы и разведывательную авиацию.

B-2 Spirit — один из самых технологичных бомбардировщиков в мире. Его стелс-характеристики делают малозаметным для радаров, а боевая нагрузка позволяет нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Эти самолеты применялись в Югославии, Ираке и Афганистане для ударов по укрепленным объектам.

Пока официальных комментариев от Пентагона не поступало. Однако переброска таких самолетов на Ближний Восток указывает на повышенную готовность США к возможному развитию кризиса.