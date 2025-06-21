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МВД назвало ведомства, под видом которых чаще всего звонят мошенники
Злоумышленники активно используют доверие к госструктурам и финансовым организациям. В МВД раскрыли, какие ведомства они выбирают для прикрытия чаще всего.

Преступники постоянно совершенствуют схемы обмана, но их излюбленные "легенды" остаются неизменными. Специалисты МВД проанализировали текущую ситуацию и выделили самые популярные маскировки.  

 

Согласно последним данным, каждый второй случай телефонного мошенничества связан с имитацией звонков от правоохранительных органов. Аферисты чаще всего представляются работниками МВД, ФСБ, Роскомнадзора или Росфинмониторинга. В ход идут типовые страшилки: "обнаруженные нарушения" на банковских счетах, мнимые связи с экстремистами или фиктивные судебные иски.  

Треть преступников играет роль банковских служащих. Они мастерски разыгрывают сценарии с "блокировкой карт" или "несанкционированными переводами", требуя срочно переместить деньги на "проверенные счета".  

Несмотря на регулярные предупреждения, продолжают работать и "коммунальщики"-обманщики. Их излюбленный прием — предложения о срочной замене оборудования с последующим выманиванием кодов подтверждения.  

Ключевая рекомендация:

Официальные структуры никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Любые требования перевода средств или сообщения SMS-кодов — однозначный признак мошенничества.  

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#мвд #финансовая безопасность #телефонное мошенничество #аферы
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