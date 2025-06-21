Apple начнет использовать генеративный искусственный интеллект при разработке собственных чипов. В компании считают, что это повысит эффективность и сократит сроки проектирования.

На фоне растущей конкуренции в области искусственного интеллекта Apple делает ставку не на внешние эффекты, а на внутреннюю производственную базу. Компания планирует задействовать генеративные ИИ-технологии для оптимизации процесса создания микропроцессоров.





Глава подразделения по разработке аппаратного обеспечения Apple Джонни Сроуджи подтвердил, что компания активно внедряет генеративный ИИ в процесс проектирования чипов. По его словам, использование подобных инструментов может заметно ускорить работу над новыми архитектурами и повысить общую эффективность проектирования.

Заявление прозвучало на мероприятии в Бельгии, где Сроуджи также получил награду от исследовательской группы Imec. Он отметил, что подход Apple выходит за рамки пользовательских функций — компания стремится применить ИИ непосредственно в инженерных процессах.

Среди потенциальных технологических партнеров Apple упоминаются компании Cadence и Synopsys, специализирующиеся на автоматизации электронного проектирования.

Хотя в последние месяцы Apple сталкивалась с критикой за медленную интеграцию ИИ в свои продукты — включая перенос релиза обновленной Siri и сдержанность в презентации iOS 26, — внутри компании акцент сместился в сторону долгосрочной инфраструктурной работы.

Сроуджи напомнил, как отказ от чипов Intel и переход на Apple Silicon стал одним из ключевых решений в истории компании. По его словам, этот опыт показал, что ставка на внутренние разработки может оправдаться, особенно в сочетании с ИИ.

Apple намерена и дальше развивать собственный подход, фокусируясь не на внешнем эффекте, а на технологической глубине.