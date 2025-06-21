Размер выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки могут увеличить с 450 до 900 тысяч рублей. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть при формировании бюджета на следующий год.

Власти обсуждают возможность увеличить поддержку многодетных заемщиков, расширив существующую программу компенсаций. Эта мера может вдвое сократить долговую нагрузку для семей, воспитывающих трёх и более детей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о предложении увеличить выплату многодетным семьям на погашение ипотечного кредита до 900 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет 450 тысяч. Окончательное решение могут принять при рассмотрении бюджета на будущий год.

При этом депутат уточнил, что введение других масштабных льгот по кредитам пока не рассматривается из-за ограниченности бюджетных ресурсов. Поддержку планируют концентрировать на мерах, которые показывают ощутимый социальный эффект.

Аксаков также напомнил о программе долгосрочных сбережений. По его словам, она уже заинтересовала миллионы граждан, а общий объем вложений превысил 300 миллиардов рублей. Он рекомендовал обратить внимание и на возможность участия в программе так называемых «молчунов», когда накопительная пенсия автоматически переводится в систему ПДС с государственным софинансированием и налоговыми льготами.

Кроме того, парламентарий сообщил о планах по запуску программы семейных инвестиций с 2026 года. Речь идет о возможности объединения вкладов супругов и расширении налоговых вычетов до одного миллиона рублей. Открыть такой счет можно будет на ребенка, чтобы накопленные средства стали ему доступны в будущем.