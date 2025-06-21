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Ростех сообщил о росте выпуска комплексов для выявления БПЛА
В Ростехе сообщили об увеличении выпуска систем, способных обнаруживать беспилотники и крылатые ракеты. Причиной называют рост спроса на такие комплексы.

На фоне растущих угроз с воздуха разработчики усиливают производство комплексов, способных вовремя засечь низколетящие цели. Об этом официально заявили в госкорпорации Ростех.

 

В Ростехе сообщили о кратном росте выпуска системы контроля воздушного пространства, которую разработали в Центральном конструкторском бюро аппаратостроения (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы»). Комплекс отслеживает цели, включая дроны и ракеты, и определяет их координаты. Особенность — способность фиксировать объекты на малой высоте и со скоростью всего 10 метров в секунду.

Инженеры предусмотрели настройку зоны обзора — от узкого сектора до круговой панорамы. Это позволяет адаптировать систему под конкретные задачи на местности. Благодаря массе в 115 кг её можно быстро развернуть практически в любом месте — будь то крыша дома, вышка связи или фасад здания.

Систему уже применяют в условиях, где требуется гибкость и точность мониторинга. В Ростехе подчеркнули, что именно из-за устойчивого спроса пришлось увеличить производство универсального решения для слежения за воздушной обстановкой.

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#технологии #беспилотники #бпла #ростех #оборонная промышленность #крылатые ракеты #системы пво
Источник: tass.ru
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