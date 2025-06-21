Американская компания Skydweller Aero и французская Thales создали беспилотник, способный летать месяцами без дозаправки. Устройство использует солнечные батареи и оснащено радиолокационной системой с ИИ.

На фоне растущего спроса на круглосуточное наблюдение за морскими акваториями Thales и Skydweller вывели на новый уровень концепцию беспилотных систем. Они разработали самолет, который может находиться в воздухе неделями — без топлива, дозаправки и посадки.

Новое беспилотное решение, созданное Skydweller Aero в сотрудничестве с Thales, представляет собой полностью автономный воздушный аппарат на солнечных батареях. Он работает на средних высотах и способен выполнять длительные миссии с нулевыми выбросами углерода.

Крылья дрона по размаху превосходят Boeing 747. Он поднимает до 400 кг полезной нагрузки — что заметно расширяет круг возможных задач по сравнению с прежними солнечными беспилотниками. Корпус выполнен из углеродного волокна.

Сердцем платформы стала радиолокационная система AirMaster S. Этот легкий комплекс с активной фазированной решеткой и алгоритмами искусственного интеллекта распознает цели и анализирует обстановку в реальном времени. Благодаря обработке данных на борту объем передаваемой информации минимален — что важно при автономной работе на большой дистанции.

AirMaster S ранее использовали на пилотируемых патрульных самолетах. Сейчас он адаптирован под беспилотную платформу и способен менять настройки в зависимости от условий миссии и окружающей среды.

Ожидается, что дрон будет использоваться для наблюдения за прибрежными и спорными морскими зонами, контроля судоходных путей, борьбы с пиратством и отслеживания нелегальной активности. Разработчики подчеркивают, что система дополнит существующие инструменты разведки — от спутников до пилотируемых самолетов.

Эксплуатация такой платформы обходится существенно дешевле по сравнению с традиционной авиацией, а длительность полёта измеряется не часами, а неделями.