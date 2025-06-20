Глава AMD Лиза Су сообщила о планах разработать полноценную архитектуру игровых процессоров для Xbox. Речь идет не только о консолях, но и о портативных устройствах, ПК и облаке.

Партнерство AMD и Microsoft выходит за рамки традиционного производства процессоров для игровых приставок. В ближайшие годы компании намерены выстроить единую технологическую платформу для всех форматов гейминга.

Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что компания готовит полную технологическую линейку чипов, ориентированных на экосистему Xbox. Новая стратегия охватывает не только классические консоли, но и портативные устройства, игровые ПК и облачные сервисы.





AMD планирует объединить архитектуры Ryzen и Radeon в единую платформу, которая обеспечит стабильную производительность на всех типах устройств. По словам Су, ключевыми элементами будущих чипов станут поддержка ИИ-функций, рендеринг на базе нейросетей и обратная совместимость, позволяющая запускать старые игры на новых системах.

Первые устройства на новых чипах — портативные ROG Xbox Ally и Ally X — должны выйти осенью. Более серьезные обновления затронут и облачную инфраструктуру Xbox. Сейчас Game Pass уступает конкурентам по мощности серверов, и Microsoft рассчитывает, что новое железо от AMD позволит улучшить потоковое воспроизведение игр и сократить отставание от NVIDIA.

По данным отраслевых аналитиков, консоли следующего поколения Xbox могут появиться не раньше 2027 года. До этого AMD сосредоточится на создании платформенных решений, охватывающих все направления — от домашних приставок до облачных игр.