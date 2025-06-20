Крупнейшие российские компании объединились для создания цифровых решений для автомобилей. Проект будет реализован на базе отечественной операционной системы "Аврора".

Три ведущие российские компании – Сбер, Ростелеком и АвтоВАЗ – договорились о совместной разработке цифровых решений для автомобильной промышленности. Соглашение заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно подписанному меморандуму, партнеры займутся созданием программного обеспечения для управления автомобильными системами. В проекте будут использовать российскую мобильную операционную систему "Аврора". Основные направления работы включают внедрение технологий искусственного интеллекта, повышение кибербезопасности и защиту персональных данных пользователей.

Компании также планируют развивать инфраструктурные решения. В частности, речь идет об интеграции автомобилей с системами "умного города" и цифровыми экосистемами партнеров. Это позволит создать новые удобные функции для водителей и повысит безопасность эксплуатации транспортных средств.

Представители компаний отметили важность сотрудничества для развития отечественных технологий. По их словам, совместная работа ускорит цифровую трансформацию автомобильной отрасли и позволит создать новые стандарты для российского автопрома.

Проект соответствует курсу на технологическую самостоятельность РФ, который обозначили руководство страны и правительство. Разработки будут применяться в автомобилях марки LADA, что повысит их потребительскую привлекательность.

Стороны рассчитывают, что их инициатива откроет новые возможности для миллионов автовладельцев и сделает транспортные средства более удобными и безопасными. Работа над проектом уже началась.