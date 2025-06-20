За десять лет к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили почти 13 миллионов автомобилей. Теперь ее функции планируют расширить — в том числе на беспилотный транспорт и носимые устройства.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» начиналась как средство экстренного вызова на случай ДТП. Спустя десять лет она перестала быть только «кнопкой SOS» — теперь ее используют для мониторинга транспорта, борьбы с лесными пожарами и даже в экспериментах с автопилотами.

За десятилетие работы система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» подключила около 13 млн автомобилей. Как рассказал гендиректор проекта Алексей Райкевич на Петербургском экономическом форуме, система приняла около 500 тысяч вызовов, из которых 90% поступили автоматически — без участия водителя, после серьезных ДТП.

Большинство таких сообщений не дублируются другими каналами связи, что подтверждает полезность системы в реальных ситуациях. Сейчас она охватывает почти половину всех поездок по стране. В минувшем году разработчики частично автоматизировали обработку вызовов, чтобы повысить скорость реагирования.

К 2030 году планируется довести количество подключенных машин до 20 млн. Параллельно ведется работа над качеством — модернизируются технологии и расширяется функциональность. Уже сейчас на базе платформы наблюдают за техникой лесного комплекса, отслеживают ее перемещение и предотвращают незаконные вырубки.

Кроме того, «ЭРА-ГЛОНАСС» может помочь в контроле над беспилотным транспортом. По поручению президента, организация вместе с Минтрансом и Минпромторгом работает над созданием единой системы учета всех типов беспилотников, включая авиационные. Это позволит отслеживать развитие технологии и определить момент, когда ее можно будет выпускать на дороги общего пользования.

Следующим направлением станет кибербезопасность. По словам Райкевича, перехват управления беспилотной техникой может привести к серьезным последствиям. Поэтому на площадке Минпромторга уже запускается пилотный проект по защите автомобильных и авиационных беспилотников.

Также в рамках форума представили отечественную разработку системы высокоточного автовождения. Ее уже применили в демонстрации автопилотируемого трактора в Москве. Сейчас идет работа над внедрением этой технологии в дорожную технику. Совместно с «Нацпроектстроем» ее испытают на трассе М-12 «Восток» — речь идет о первых в России беспилотных асфальтоукладочных катках.

По словам разработчиков, система использует только российские решения в области позиционирования, что делает ее независимой от импортных поставок и позволяет развивать технологический суверенитет в этой сфере.