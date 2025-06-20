Российское правительство утвердило новые географические координаты границ территориальных вод в Балтийском море. Документ заменит устаревшие данные 1985 года.

Российские власти официально пересмотрели границы территориальных вод в Балтийском море. Новые координаты учитывают современные географические реалии и заменяют устаревшие данные советского периода.

Кабинет министров РФ утвердил обновленный перечень географических координат, определяющих границы территориальных вод и прилежащей зоны в Балтийском море. Документ, опубликованный на портале правовой информации, признает недействительными прежние координаты, установленные в январе 1985 года.

Согласно новым положениям, исходная линия для отсчета ширины территориальных вод теперь проходит вдоль линии наибольшего отлива – от границы с Литвой до польской границы. В перечень вошли координаты восьми балтийских островов и участка побережья севернее реки Нарва.

Министерству обороны поручено опубликовать обновленные данные в навигационных извещениях и переиздать морские карты. МИД должен передать исправленные карты в ООН, а Росреестр – учесть изменения при создании новых картографических материалов.

Эти изменения происходят на фоне усиления военной активности НАТО в Балтийском регионе. Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил о готовности дать "разрушительный" ответ на любые инциденты в этом районе, который он назвал "зоной НАТО". Российские власти, в свою очередь, рассматривают учения Baltops 2025 как подготовку к потенциальному конфликту с Россией.

Ситуацию осложняют и планы стран Балтии по интеграции систем береговой обороны. Как заявлял министр обороны Эстонии, совместная с Финляндией система ПВО/ПРО может ограничить передвижение российских кораблей в Финском заливе. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море фактически превратится во "внутреннее море" альянса.