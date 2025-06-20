Стриминговый сервис VK Видео пополнит свою коллекцию пятью десятками документальных картин. Контент предоставит продюсерский центр Национальной Медиа Группы.

Российская платформа VK Видео существенно увеличит объем документального контента благодаря новому партнерству. Сервис договорился о показе десятков фильмов от продюсерского подразделения НМГ.

Видеосервис VK и продюсерский центр НМГ ДОК объявили о масштабном сотрудничестве. В рамках соглашения платформа получит права на показ 52 документальных фильмов различных жанров. Среди них – научно-популярные проекты, исторические исследования и картины о культурном наследии.

Представители НМГ ДОК сообщили, что за прошедший год выполнили план по производству документального контента. Большая часть созданных фильмов уже показала хорошие результаты просмотров на телевидении. Теперь проекты станут доступны цифровой аудитории.

Со стороны VK Видео отметили растущий спрос на качественный неигровой контент. Ранее успешным примером сотрудничества стал документальный фильм об Александре III, собравший миллионы просмотров. Новый пакет произведений позволит разнообразить раздел документалистики на платформе.

Продюсерский центр за год работы привлек к созданию контента ведущих специалистов в области документального кино. Среди авторов проектов – известные российские режиссеры и сценаристы. Студия продолжает развивать это направление, расширяя партнерские отношения с различными платформами.