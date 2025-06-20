Эстония начала строить линию обороны у границы с Россией. В рамках проекта планируют возвести десятки бункеров и противотанковых рвов.

Эстонские военные начали масштабное строительство оборонительных сооружений в приграничных с Россией районах. Эти объекты станут частью так называемой «Балтийской оборонительной зоны».

Согласно данным эстонского гостелерадио ERR, работы уже идут на отдельных участках границы. Строители роют противотанковые рвы, а до конца года планируют возвести 28 бункеров и оборудовать десятки складских площадок. На эти цели в нынешнем году выделили €4,4 млн.

Этот проект – часть более крупной инициативы балтийских стран. Еще в январе прошлого года Эстония, Латвия и Литва договорились создать совместную линию обороны у границ с Россией. По данным местных СМИ, только на эстонской территории могут построить около 600 бункеров.

В июне минувшего года страны Балтии вместе с Польшей обратились в ЕС за финансированием на обустройство 700-километровой оборонительной линии. По предварительным оценкам, проект потребует не менее €2,5 млрд. Все работы планируют согласовывать с требованиями НАТО.

Строительство ведут Силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций. Власти страны называют эти меры необходимыми для обеспечения безопасности.