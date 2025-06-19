Игроков Elden Ring Nightreign ждут сражения с более опасными версиями уже знакомых врагов. В игру добавили Everdark Sovereigns — временных усиленных боссов.

FromSoftware снова повышает ставки в Elden Ring Nightreign. В игру добавили новых противников, способных удивить даже опытных игроков — усиленные версии уже знакомых боссов.

Свежее обновление Elden Ring Nightreign ввело в игру новый тип противников — Everdark Sovereigns. Эти усиленные версии Повелителей ночи появляются в экспедициях и представляют собой временные бои, доступные только игрокам, уже победившим их стандартные варианты.

Каждую неделю в Лимвелде появляется новый босс, доступный ограниченное время. Первый из них — усиленный вариант Аделя, Барона Ночи — будет доступен до 26 июня. В дальнейшем планируется поэтапное добавление новых Everdark Sovereigns, включая переработанных Gaping Jaw, Sentient Pest и Darkdrift Knight.

Победа над этими временными врагами принесет игрокам особые трофеи — Sovereign Sigils. Их можно будет обменять на уникальные предметы, включая реликвии.

Дополнение оживило эндгейм Nightreign, который после финального босса оставлял мало мотивации для продолжения игры. Новые противники обещают серьезную проверку навыков — даже базовые Повелители ночи считались одними из самых сложных врагов в истории FromSoftware.