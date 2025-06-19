Китайский автопроизводитель Dongfeng готовит производство запчастей в РФ. Речь идет о проекте, над которым уже ведется работа.

Китайский автоконцерн Dongfeng усиливает позиции на российском рынке и переходит от экспорта техники к локализации производства.

Компания Dongfeng рассматривает возможность развертывания собственного производства автокомпонентов на территории РФ. Об этом заявила исполнительный директор «Дунфен Мотор Рус» Ван Юань. По её словам, проект уже находится в разработке, хотя подробности пока не раскрываются.

Топ-менеджер отметила, что планы по запуску предприятия — это часть более широкой стратегии компании на российском направлении. Конкретных деталей о сроках, объеме производства и партнерах пока нет.

На выставке MIMS Automobility Moscow-2025 Dongfeng представил образцы своей техники: трансмиссии, гибридные моторы и компоненты для грузовых машин. При этом концерн хорошо известен как производитель запчастей на экспорт — в том числе для таких марок, как Nissan, Honda и Renault.

Особое место в структуре компании занимает совместное предприятие Dongfeng-Honda Autoparts, выпускающее силовые агрегаты, включая двигатель L15, который устанавливают на ряд популярных моделей Honda.

Ожидается, что опыт локализации и партнёрства в Азии Dongfeng постарается использовать и на российском рынке.