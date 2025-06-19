Чукотский автономный округ планирует организовать доставку медицинских препаратов с помощью беспилотников. Проект станет возможным после появления устойчивого интернет-покрытия в регионе.

Власти Чукотки разрабатывают систему доставки лекарств в отдаленные населенные пункты с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов на ПМЭФ.

По словам главы региона, технология уже успешно прошла тестирование при доставке почты совместно с Почтой России. Беспилотники смогут перевозить грузы массой до 200 кг, что значительно ускорит и удешевит логистику медикаментов.

Основным препятствием для реализации проекта остается отсутствие стабильного интернет-соединения на всей территории округа. По поручению президента, к 2026-2027 году Дальний Восток получит устойчивую интернет-связь, что позволит запустить систему.

Сейчас доставка лекарств в некоторые районы Чукотки вертолетом занимает 4-6 часов. Использование дронов сократит это время и сделает медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных поселков. Параллельно власти рассматривают возможность применения БПЛА для транспортировки продуктов питания.