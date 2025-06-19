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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о приближении российской экономики к рецессии
Глава Минэкономразвития предупредил о риске рецессии в России. Министр отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от принимаемых решений.

На Петербургском международном экономическом форуме прозвучали тревожные оценки состояния российской экономики. По словам министра экономического развития, страна находится на грани рецессии.

Выступая на сессии ПМЭФ, Максим Решетников констатировал, что текущие экономические показатели отражают уже пройденный этап. По оперативным данным и ощущениям бизнеса, экономика приближается к рецессии. "Мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений", - подчеркнул министр.

Министр финансов Антон Силуанов использовал метафору "похолодания", отметив, что за ним последует улучшение. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила ситуацию дисбалансом между спросом и предложением, что привело к перегреву и инфляции.

Мнения экспертов разделились. Президент ТПП Сергей Катырин пока не видит системного переохлаждения, но отмечает снижение активности в отдельных секторах. Глава "Опоры России" Александр Калинин указывает на проблемы в половине экономики, не получающей бюджетной поддержки. Бывший министр финансов Михаил Задорнов считает опасения преувеличенными.

Текущая ситуация требует взвешенных решений для предотвращения перехода в полноценную рецессию. Властям предстоит найти баланс между антиинфляционными мерами и поддержкой экономического роста.

Видео обсуждения данной проблемы разместило издание rbc.ru.

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#экономика россии #макроэкономика #минэкономразвития #пмэф #рецессия
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