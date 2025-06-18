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Дмитриев сообщил об активных контактах Роскосмоса с командой Илона Маска
Кирилл Дмитриев сообщил, что между «Роскосмосом» и командой Илона Маска идут активные контакты. Он отметил заинтересованность в совместных проектах в космической отрасли.

На полях Петербургского международного экономического форума вновь прозвучала тема возможного взаимодействия России с частными зарубежными игроками в космосе. В частности, речь зашла о контактах с командой Илона Маска.

 

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическим вопросам Кирилл Дмитриев сообщил, что «Роскосмос» поддерживает деловое общение с представителями Илона Маска. По его словам, обсуждение касается совместных инициатив в области космоса.

Дмитриев подчеркнул, что в российской стороне видят потенциал для взаимодействия с Маском. Он также высказал мнение о предпринимателе, охарактеризовав его как прямолинейного и технологически ориентированного.

В разговоре Дмитриев упомянул не только известные проекты вроде SpaceX и Tesla, но и Boring Company, специализирующуюся на строительстве тоннелей. По его словам, именно такие инженерные решения демонстрируют подход Маска к оптимизации и автоматизации.

Контакты между «Роскосмосом» и командой Маска, по словам Дмитриева, продолжаются и рассматриваются как потенциальная основа для более тесного сотрудничества.

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#космос #илон маск #spacex #роскосмос #сотрудничество #пмэф #дмитриев
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