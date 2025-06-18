Audi представит концепт-кар, созданный под руководством нового главного дизайнера Массимо Фрасчеллы. Компания меняет подход и больше не будет выпускать шоу-кары, не предназначенные для серийного производства.

У Audi меняется не только стилистика, но и сама логика проектирования. Вместо дизайнерских экспериментов в отрыве от производства компания переходит к концептам, напрямую связанным с будущими серийными моделями.

В начале прошлого года дизайнер Массимо Фрасчелла покинул Jaguar Land Rover и возглавил отдел дизайна Audi, сменив Марка Лихте. Новый концепт-кар, который бренд готовит к показу, станет первой разработкой под его руководством. Подход к концептам также изменился — Audi больше не планирует демонстрировать шоу-кары, не имеющие шансов попасть в производство.

Как подчеркнул глава компании Гернот Долльнер, все будущие концепты станут прообразами реальных автомобилей. Речь идет не о стилистических экспериментах, а о полноценной работе над будущими моделями. При этом в основу новых проектов ляжет узнаваемый стиль Audi — ясность форм, отказ от ретроспективы и акцент на развитие текущих сильных сторон.

Пока деталей о будущем концепт-каре немного. Не раскрываются ни тип кузова, ни технические характеристики. Известно лишь, что проект станет «решительным шагом» в развитии фирменного дизайна. Долльнер отметил, что у него и Фрасчеллы уже сформировано общее понимание, в каком направлении должен развиваться облик автомобилей бренда.

Предыдущий дизайнер Audi Марк Лихте проработал в компании десять лет и участвовал в разработке более 150 моделей. На его счету — серийный e-tron GT и концепты Grandsphere и Activesphere. Несмотря на смену команды, проекты Лихте будут выходить еще несколько лет, а первые модели, спроектированные Фрасчеллой, скорее всего, доберутся до конвейера только к 2028 году.