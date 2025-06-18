Российские месторождения редкоземельных металлов обладают значительным потенциалом. По данным Роснедр, два крупнейших месторождения могут удовлетворить мировой спрос.

Согласно последним оценкам, Россия обладает уникальными запасами редкоземельных элементов, играющих критическую роль в современной промышленности. Особое значение имеют два крупнейших месторождения, расположенные в разных регионах страны.

На территории России сосредоточено около трети мировых запасов редкоземельных металлов. Особенно выделяются Ловозерское месторождение в Мурманской области с подтвержденными запасами 7 млн тонн и Томторское в Якутии с 4 млн тонн. Вместе они составляют почти 40% всех российских запасов этой категории полезных ископаемых.

Ловозерский ГОК, несмотря на относительно бедные руды, обладает развитой инфраструктурой и избыточными энергомощностями, что позволяет наращивать добычу. Якутское месторождение, включающее перспективный участок Буранный, содержит руды исключительно высокого качества и полностью подготовлено к промышленной эксплуатации.

Эксперты отмечают, что при полном освоении этих месторождений Россия сможет не только обеспечить собственные нужды в редкоземельных металлах, но и стать ключевым поставщиком на мировом рынке. Дополнительный потенциал представляют неразведанные участки и техногенные месторождения, не включенные в текущие оценки.