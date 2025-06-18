Израиль столкнулся с нехваткой противоракетных систем "Стрела". Одновременно участились случаи нештатной работы ПВО, включая падение ракеты в Тель-Авиве.

Израильская система ПВО переживает двойной кризис: нехватку комплексов и технические сбои. Последний инцидент зафиксировали в Тель-Авиве.

The Wall Street Journal сообщает о сокращении запасов израильских комплексов "Стрела". Американские чиновники подтверждают проблему, отмечая риски противодействия иранским ракетам.

Параллельно в сети появилось видео падения противоракеты Arrow-3 в Тель-Авиве. Запущенная ракета неожиданно изменила траекторию и упала в городской черте. Это третий подобный случай с начала эскалации.





Пентагон увеличил поставки вооружений Израилю, но теперь сталкивается с ограничением собственных запасов. Технические сбои систем ПВО усугубляют ситуацию с безопасностью израильского неба.