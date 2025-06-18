В России могут запретить парковку электромобилей в закрытых паркингах. Причиной стали участившиеся случаи возгораний аккумуляторов.

Российские власти рассматривают возможность запрета на парковку и зарядку электромобилей в крытых паркингах. Инициатива связана с повышенной пожарной опасностью таких транспортных средств.

Национальный автомобильный союз направил в МЧС предложение о запрете стоянки электрокаров в закрытых парковках. Статистика показывает рост числа возгораний – в минувшем году зафиксировали 120 случаев, что на 30% больше, чем годом ранее.

Основные проблемы связаны с особенностями тушения литиевых батарей. Для локализации пожара требуется до 100 тонн воды, тогда как стандартная пожарная цистерна вмещает лишь 2,5 тонны. В некоторых случаях спасателям приходится давать машине полностью сгореть или помещать ее в специальный контейнер.

40% возгораний происходит во время стоянки, еще 30% – при зарядке. Причины включают производственные дефекты батарей, перегрев, использование некачественных зарядных устройств и естественный износ аккумуляторов.

Предлагаемые меры включают создание отдельных парковочных зон на открытом воздухе, как это уже сделано в некоторых странах. Для крытых парковок рассматривают вариант оборудования специальных мест с усиленными системами пожаротушения.

Эксперты подчеркивают, что дым от горящего электромобиля содержит токсичные вещества и может привести к полному выгоранию паркинга, угрожая близлежащим жилым домам. При этом большинство существующих парковочных комплексов не имеют необходимого оборудования для борьбы с такими пожарами.