Михаил Мишустин на стратегической сессии провел масштабную проверку реализации транспортных нацпроектов России. Премьер акцентировал внимание на удобстве инфраструктуры для граждан и бизнеса.

Правительство России взяло под особый контроль развитие транспортной системы страны. На специальном совещании обсудили ключевые инфраструктурные проекты и их реализацию.

Михаил Мишустин провел масштабную проверку транспортных объектов по всей стране. На стратегической сессии, состоявшейся вчера, премьер оценил развитие автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных путей сообщения.

Особое внимание уделили новым транспортным коридорам, включая "Север-Юг" и Северный морской путь. Эти маршруты приобрели особую важность в условиях санкционного давления. Параллельно продолжают модернизировать БАМ и Транссиб.

Среди ключевых инфраструктурных проектов выделяют строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом (680 км) и развитие автодорожных коридоров "Нева" и "Восток". В сфере авиасообщения ведется модернизация инфраструктуры аэропортов – с начала этого года в эксплуатацию уже ввели четыре новых пассажирских терминала в различных регионах страны.

Финансирование идет через два нацпроекта – "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни". На них из бюджета выделено более 9 трлн рублей плюс частные инвестиции.

Эксперты отмечают, что такая проверка нужна для координации работы всех участников. "Без постоянного контроля новые объекты просто не появятся", – подчеркивают специалисты. Особенно важно это в условиях перестройки логистических цепочек.

Мишустин потребовал обеспечить согласованность действий всех ведомств. Главные критерии – безопасность, скорость и комфорт для пользователей при снижении логистических издержек для бизнеса. После открытой части мероприятие продолжилось в закрытом формате.