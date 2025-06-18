Северный морской путь может стать доступным для круглогодичных контейнерных перевозок. Для этого Россия и Китай начали совместную работу над созданием специализированного флота.
В конце прошлого года «Росатом» и китайская компания New New Shipping зарегистрировали совместное предприятие в КНР под названием Northern Sea Route Shipping Line. Новый бизнес-структуре предстоит заняться строительством арктических контейнеровозов, способных работать в суровых условиях Севморпути.
Сейчас партнеры определяются с верфью, которая примет на себя строительство судов. Речь идет о контейнеровозах ледового класса Arc7, способных перевозить до 4400 TEU. Параллельно идут консультации с властями России и Китая по возможной поддержке проекта. Хотя объем инвестиций уже предварительно просчитан, его пока не разглашают — сумма зависит от выбранной производственной площадки.
Один из ключевых пунктов проекта — запуск круглогодичной навигации по Севморпути. Сейчас маршруты действуют только в период летне-осенней навигации, когда акватория свободна ото льда. Переход на круглогодичную работу требует не только специализированных судов, но и усиления ледокольной группировки — в восточном секторе маршрута планируют задействовать до пяти ледоколов.
Для начала перевозок выбрали Санкт-Петербург, поскольку в Мурманске и Архангельске пока отсутствуют современные контейнерные терминалы. В этих портах ведутся лишь предпроектные работы. При этом размещение терминалов ближе к арктической части маршрута может сократить общее транзитное время на неделю и более.
Как сообщил представитель «Росатома» Владимир Панов, на первом этапе планируется строительство до пяти судов. Первое из них должно выйти в рейс не позже 2027 года. Цель проекта — организовать стабильные контейнерные перевозки между Китаем и северо-западными портами России в течение трех лет.