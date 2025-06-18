«Росатом» и китайская компания New New Shipping учредили совместное предприятие для строительства контейнеровозов ледового класса. Проект нацелен на запуск круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Северный морской путь может стать доступным для круглогодичных контейнерных перевозок. Для этого Россия и Китай начали совместную работу над созданием специализированного флота.

В конце прошлого года «Росатом» и китайская компания New New Shipping зарегистрировали совместное предприятие в КНР под названием Northern Sea Route Shipping Line. Новый бизнес-структуре предстоит заняться строительством арктических контейнеровозов, способных работать в суровых условиях Севморпути.

Сейчас партнеры определяются с верфью, которая примет на себя строительство судов. Речь идет о контейнеровозах ледового класса Arc7, способных перевозить до 4400 TEU. Параллельно идут консультации с властями России и Китая по возможной поддержке проекта. Хотя объем инвестиций уже предварительно просчитан, его пока не разглашают — сумма зависит от выбранной производственной площадки.

Один из ключевых пунктов проекта — запуск круглогодичной навигации по Севморпути. Сейчас маршруты действуют только в период летне-осенней навигации, когда акватория свободна ото льда. Переход на круглогодичную работу требует не только специализированных судов, но и усиления ледокольной группировки — в восточном секторе маршрута планируют задействовать до пяти ледоколов.

Для начала перевозок выбрали Санкт-Петербург, поскольку в Мурманске и Архангельске пока отсутствуют современные контейнерные терминалы. В этих портах ведутся лишь предпроектные работы. При этом размещение терминалов ближе к арктической части маршрута может сократить общее транзитное время на неделю и более.

Как сообщил представитель «Росатома» Владимир Панов, на первом этапе планируется строительство до пяти судов. Первое из них должно выйти в рейс не позже 2027 года. Цель проекта — организовать стабильные контейнерные перевозки между Китаем и северо-западными портами России в течение трех лет.